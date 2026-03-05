◇オープン戦広島0―2オリックス（2026年3月4日京セラD）広島・佐々木が初回2死一塁、山下の高め155キロ直球を叩いて右翼へ二塁打。オープン戦4試合連続安打とした。「ボール球だったけど、良い反応ができた。（スイングを）コンパクトに、というところだけを意識していた」2月末には侍ジャパンのサポートメンバーとして中日との壮行試合2連戦に出場し、初戦に本塁打を放った23歳。春季キャンプから好アピールを続けて