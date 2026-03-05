◇オープン戦オリックス2―0広島（2026年3月4日京セラD）12球団最長身の2メートル13を誇るオリックスの新助っ人・ジェリーが、本拠地・京セラドームでの初登板で躍動した。広島戦の6回から2番手で登板し、4回1安打無失点。8回1死二塁では、12球団最小兵で身長1メートル63の広島・勝田を一直に仕留めた。「日本人選手だろうがアメリカ人選手だろうが、打者は打者なので。何も気にせず、今まで通り投げているだけ」身長