◇オープン戦中日1―3DeNA（2026年3月4日横浜）中日のドラフト2位・桜井（東北福祉大）が4回1安打無失点の好投を披露し、猛アピールに成功した。「ゼロで終われたのは良かったですが、結果オーライにはしたくない。走者を出してからの投球は反省です」言葉の端々から新人離れしたプロ意識が、にじむ。5回から2番手で登板。キレのある直球で押して7回まで3イニング連続3者凡退。8回に2四死球などで2死満塁を招いたが、