◇オープン戦広島0―2オリックス（2026年3月4日京セラD）広島の開幕投手の有力候補2人が、4日のオリックスとのオープン戦で熱いアピール合戦を繰り広げた。先発・床田寛樹投手（31）が2回無安打無失点と好投すれば、3回から2番手でマウンドに上がった森下暢仁投手（28）も3回1安打無失点。新井貴浩監督（49）は、両腕を高評価した上で、27日のシーズン初戦（対中日、マツダ）の大役を射止めるべく、さらなるアピールに期待