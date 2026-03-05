生命を維持するためには呼吸が絶対に必要で、大気の質の良し悪しは人間の健康に大きな影響を及ぼす。統計によると、2023年、大気汚染が原因となる死者の数は世界で700万人以上に達したと推計されている。科技日報が伝えた。人工知能（AI）技術が台頭し、各業界における実装が加速しており、大気汚染防止をバックアップするようになっている。世界経済フォーラムの公式サイトによると、多くの国がAIやモノのインターネット（IoT）、