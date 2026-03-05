3月開幕！大谷は指名打者、WBCでの大暴れに期待！そして…最近はじまったCMでの二刀流の姿とは？2026年3月5日から「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」が開幕します。日本代表にはロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が指名打者として名を連ねています。【画像】超かっこいい！ 「これが一人二役の大谷」です。画像で見る！（25枚）本記事では20の国と地域が参加する本大会の概要と併せて、最近大谷翔平選手が一人二役で出