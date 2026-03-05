【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は4日の記者会見で、米国とイスラエルによる攻撃で死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の後継選出について「われわれの情報機関が注視し、分析している」と述べた。新たな指導者はハメネイ師の次男モジタバ師が有力との見方がある。レビット氏は選出過程を「見守る必要がある」と述べるにとどめた。