アメリカのトランプ大統領はさきほど、イランでの軍事作戦について、「戦況は極めて順調だ」と述べました。「控えめに言っても、『10点満点で何点か？』と聞かれたら、15点くらいだと答える。この好調を維持していく」と話しています。さらに、「我々はいま非常に有利な立場にあり、イランの指導層は急速に崩壊しつつある」と強調しました。