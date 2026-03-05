NY株式4日（NY時間15:17）（日本時間05:17） ダウ平均48789.86（+288.59+0.60%） ナスダック22824.07（+307.38+1.37%） CME日経平均先物56385（大証終比：+2135+3.79%） 欧州株式4日終値 英FT100 10567.65（+83.52+0.80%） 独DAX 24205.36（+414.71+1.74%） 仏CAC40 8167.73（+63.89+0.79%） 米国債利回り 2年債 3.541（+0.033） 10年債 4.084（+0.025） 30年債 4.719