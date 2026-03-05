NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5134.70（+11.00+0.21%） 金４月限は反発。時間外取引は、イラン戦争の不透明感などを受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、上値を伸ばした。日中取引では、堅調な米経済指標を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS