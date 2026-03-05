ホワイトハウスで記者会見するキャロライン・レビット米大統領報道官＝4日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は4日の記者会見で「スペインが米軍との協力に合意した」と述べた。スペイン政府は2日、イラン攻撃のために米軍がスペイン国内の基地を使用することを拒否すると表明。反発したトランプ大統領が3日に禁輸措置を警告し圧力をかけていた。レビット氏は「スペインは大統領のメッセージを