米国防総省とアンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は4日、米CNBCテレビで、米新興企業アンソロピックが開発した人工知能（AI）技術の財務省での使用を数日以内にやめると述べた。アンソロピックは、米軍の機密システムで使われる自社技術の軍事利用拡大を拒否。トランプ大統領が反発し、連邦政府機関に排除するよう指示していた。ベセント氏は、財務省がどの業務に使用しているかは述