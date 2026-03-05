ホワイトハウスで記者会見するキャロライン・レビット米大統領報道官＝4日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権がイランの体制転換に向けた民衆蜂起を促すため、イランや隣国イラクを拠点とするクルド人勢力と協力を模索している。レビット米大統領報道官は4日の記者会見で、トランプ大統領がクルド人組織指導者と電話会談したと認めたが、具体的な合意はしていないと説明した。米メディアによると