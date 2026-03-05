【ウェストパームビーチ（米フロリダ州）共同】米大リーグ、ナショナルズは4日、招待選手としてキャンプに参加していたチーム2年目の小笠原慎之介投手がマイナーキャンプに降格すると発表した。28歳の小笠原はオープン戦は2試合で3回1/3を投げ、防御率2.70。昨季は主に中継ぎで23試合に登板し、1勝1敗、防御率6.98だった。