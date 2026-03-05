3月5日に最終回を迎えるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』。主演・松嶋菜々子のクランクアップコメントが到着した。 参考：『おコメの女』松嶋菜々子率いるザッコクが崖っぷちに“直哉”勝村政信が本性を見せる 本作は、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・