「ヴェジャ（VEJA）」が、「マリアーノ（MAGLIANO）」とのコラボレーションスニーカーを3月9日に発売する。グレイト（GR8）、リステア（RESTIR）、エディション（Edition）、ワンダーキューブ（WONDERCUBE）、アナン（Anann）で取り扱う。【画像をもっと見る】コラボシューズは、ヴィンテージのサッカーブーツから着想を得て、ヴェジャの「パネンカ（Panenka）」を再解釈。アッパーを覆うオーバータンにマリアーノのロゴを配し