中東情勢が緊迫する中、月末に行われる「ドバイワールドカップデー」（28日、メイダン）の招待を受諾していた日本馬2頭の遠征取りやめが4日、所有する社台サラブレッドクラブから発表された。ドバイシーマクラシックに参戦予定だったマスカレードボール（牡4＝手塚久）は遠征を見送り、国内の大阪杯（4月5日、阪神）を目指す。同クラブは関係者との協議を重ねた結果、来週から出国検疫に入る予定だったが、ドバイへの輸送が滞