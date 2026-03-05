◇オープン戦西武0―2日本ハム（2026年3月4日エスコンF）オープン戦で初先発となった西武・渡辺が、4三振を奪うなど3回1安打無失点。8年目で初の開幕投手へアピールの好投だった。「直球も良かった。今日のような組み立てができればと思います」。3回は味方の失策も絡んで2死一、三塁としたが、今川を空振り三振に仕留めてガッツポーズも飛び出した。「公式戦が開催される球場だと気持ちの入りも違う。独特の雰囲気で