◇オープン戦ヤクルト3―1ソフトバンク（2026年3月4日みずほペイペイD）ヤクルトのサンタナが「4番・左翼」で先発も、6回の第3打数で遊ゴロに倒れると直後の守備から退いた。オープン戦は4試合で9打数1安打、打率・111、本塁打と打点はなし。池山監督は「ちょっと肘の状態がどうかなという、バランスが崩れている気がする」と昨季6月に手術した右肘の影響を指摘し、5日の同カードはDH出場で様子を見る意向を示した。