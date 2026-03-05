■Ｔ－ＢＡＳＥ 397円(+33円、+9.1％) 東証プライムの上昇率トップ。ＴＯＫＹＯＢＡＳＥ [東証Ｐ]が3日ぶり急反発。3日の取引終了後に発表した2月度の月次売上速報で、国内と海外の実店舗・ECを合わせた既存店売上高が前年同月比27.3％増と大幅増となり、かつ16ヵ月連続で前年実績を上回ったことが好感された。「THE TOKYO」「CONZ」が大幅に伸長したほか、前年同時期に立ち上げた「RITAN・JAPAN EDITION」も大