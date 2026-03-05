中東情勢が緊迫する中、昨年の有馬記念覇者ミュージアムマイル（牡4＝高柳大）は今後の情勢にもよるが、招待を受諾しているドバイターフに向けて準備を進めていく。4日、サンデーサラブレッドクラブが発表。現時点では18日に出国する予定となっている。もしドバイターフに出走しない場合は国内の大阪杯か、香港G1クイーンエリザベス2世C（4月26日、シャティン）を視野に入れる。また、先月のフェブラリーSで連覇を達成したコ