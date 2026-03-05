◇オープン戦楽天4―3ロッテ（2026年3月4日静岡）楽天のドラフト1位の藤原（花園大）がロッテ戦に先発。最速151キロを計測し2回2安打無失点と好投した。初回2死一塁では一塁走者の藤原をけん制で誘い出し「練習の成果が出たかなと思います」。奪った3三振はいずれもスライダーで「高さを調整できてカウントも三振も取ることができたので、良かった」。これで実戦3試合で計5回無失点。開幕ローテーション入りへ「次の試合