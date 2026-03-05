ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が4日、東京都世田谷区の昭和女子大学人見記念講堂で「BANDLIVE2026SPRING『IGNITION』」を開催した。今回で4年連続となる生バンドの演奏によるコンサート。チケットは昼、夜ともに完売する盛況ぶりで、客席を埋めたファンは普段とは違う特別感満載の空間に酔いしれた。メンバーの秋山眞緒（23）は、今秋のツアーでの卒業を前日に発表したばかり。ファン