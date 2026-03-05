演歌歌手の坂本冬美（58）が4日、都内で新曲「遠い昔の恋の歌」の発売記念イベントを行った。この日、デビュー40周年の節目を迎え「お嫁にも行かず歌っていますが幸せな人生」と感激した。その後、東京・新宿のルミネtheよしもとで行われた親交のある村上ショージ（70）の独演会にもゲスト出演。「お笑いデビューです」と喜んだ。野球好きで知られ、5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）については「大谷翔