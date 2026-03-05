◇オープン戦ロッテ3―4楽天（2026年3月4日静岡）ロッテの藤原が「2番・右翼」で出場し2安打1四球と全3打席出塁。4回は盗塁、6回は暴投で一気に三塁まで進むなど足を絡めて2得点をマークし「走塁では1個アウトになってしまったけど、思い切ってスタートが切れたので、そこに関しては良かった」と振り返った。2月28日の西武戦では1番・高部とのコンビで初回に先制点を叩き出すなど、2番で機能し、サブロー監督は「あの1、