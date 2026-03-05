チューリップ賞3着アランカール（斉藤崇）は短期放牧を挟み、桜花賞（4月12日、阪神）へ向かう。4日、キャロットクラブが発表。ジュニアC勝ちリゾートアイランド（牡＝上原佑）はニュージーランドT（4月11日、中山）へ。僚馬で中山1勝クラス2着だったドナルンバ（牝）はミモザ賞（29日、中山）か28日の1勝クラス、東京未勝利戦1着ゴールデンパゴーダ（牝）はゆきやなぎ賞（15日、阪神）へ。ホープフルS6着オルフセン（牡＝斎