1日のチューリップ賞で重賞初制覇を飾ったタイセイボーグ（牝3＝松下）は左前第1指骨を骨折したことが4日、分かった。近日中に手術を行う予定で復帰は秋以降になる見込み。優先出走権を手にした桜花賞（4月12日、阪神）は見送ることになった。松下師は「残念です。程度としては一番軽い骨折なので、また秋に元気な姿を見せられれば」と説明した。