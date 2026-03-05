（24年宝塚記念制覇/ブローザ引退/）24年宝塚記念を制したブローザホーン（牡7＝吉岡、父エピファネイア）が現役を引退することが決まった。4日、吉岡師が発表した。昨年の天皇賞・春（8着）から復帰に向けて調整中、右前脚の繋靱帯（けいじんたい）炎を再発していた。今後は馬事公苑で乗馬になる予定。師は「転厩馬だけど初めてG1を勝たせてもらって、それも宝塚記念という大きなG1だった。オーナーと馬に感謝したい。いい余