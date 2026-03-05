巨人ドラフト3位左腕の山城（亜大）が“内海カーブ”習得を目指す。川崎市のジャイアンツ球場での全体練習で、通算135勝を挙げた内海投手コーチから投げ方を直接教わった。リリースの位置をこれまでより前にすることで「抜けやすくなった」と手応え。先発ローテーション入りを目指し、次回は10日からのソフトバンク3連戦（宇部、みずほペイペイドーム）で登板予定で「試合で使えるように練習していきたい」と話した。