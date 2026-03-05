WBC・侍ジャパンの大谷翔平選手は4日、公式会見に出席しました。大谷選手は3月からの強化試合2試合で5打数無安打となりましたが「NPBでやっている選手たちと何試合か戦わせてもらって、大会本番とは少し違うピッチャーの性質でしたけど、いろんなピッチャーを見る中で、そこに対応しなければいけない。いろんなタイプのピッチャーが来ることを想定していますし、そういう意味ではヒットが出る出ないにかかわらず、そこに対して1打