アップルは廉価な「iPhone 17e」を発表しました。 ↑パワーアップして登場したiPhone 17e（画像提供／アップル）。 iPhone 17eは、6コアCPUと4コアGPU、16コアのNeural Engineを備えた「A19」チップを搭載。「iPhone 11」と比較して最大2倍も高速化されています。 ストレージ容量は前モデルの2倍となる256GB〜ですが、価格は9万9800円（税込）〜と据え置き。 iPhone 17eは新たにMagSafeに対応。最大15Wの高速ワイヤレ