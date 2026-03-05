岡田准一が主演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』より、松坂桃李演じる永六輔の妻・永昌子役で仲里依紗、仲野太賀演じる歌手・坂本九の妻・柏木由紀子役で土屋太鳳の出演が発表された。併せて、仲、土屋、柏木本人からコメントが届けられた。【写真】坂本九の妻・柏木由紀子を演じる土屋太鳳の場面写真高度経済成長期、3人のバイタリティにあふれた日本人が、世界を魅了することになる珠玉の名曲「上を向いて歩こう」を生