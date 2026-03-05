宇多田ヒカルが、アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系／毎週日曜18時）の新エンディング主題歌を担当することが決定した。楽曲タイトルは「パッパパラダイス」。現在の斉藤和義が歌う「いつもの風景」から約6年半ぶりの変更となり、3月29日18時からの『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』から放送される。【写真】「さくらももこにとって、そして家族にとっても大切な存在」だったという宇多田ヒカルが新ED主題