侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が４日、東京Ｄでの会見に出席し、大会連覇への意気込みを語った。チームは大阪から新幹線で戦いの舞台となる東京へ移動した。６日に迎える第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンド（Ｒ）初戦・台湾戦では「１番・指名打者」での出場が有力。自らの提案をきっかけに生まれたヒットセレブレーション「お茶たてポーズ」も日本中に浸透している。大谷がた