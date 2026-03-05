◆報知杯フィリーズレビュー追い切り（４日、美浦トレセン）阪神ＪＦ７着からの巻き返しを狙うショウナンカリスは、美浦・坂路で３頭併せ。外のミアルーチェ（３歳未勝利）を５馬身半、中のレーヴドロペラ（４歳２勝クラス）を２馬身半追走し、水分を含んだ馬場をしっかりととらえて力強く駆け上がる。ラストは３頭がびっしりと追われて５３秒７―１２秒９でフィニッシュ。外に１馬身先着、中には１馬身遅れたものの加藤士調教師