サッカーの元イングランド代表主将のデビッド・ベッカム氏と元「スパイス・ガールズ」でデザイナーの妻ビクトリア・ベッカム夫妻の長男ブルックリン・ペルツ・ベッカムさんが４日（日本時間５日）に２７歳の誕生日を迎えた。実家との不和が伝えられるブルックリンさんだが、この日、父デビッド氏と母ビクトリアはそれぞれインスタグラムを更新。ストーリーズに幼少時代のブルックリンさんと仲むつまじく撮影したショットをアッ