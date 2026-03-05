▼アンゴラブラック（尾関師）高いところで状態をキープ。ハンデ56キロは牝馬同士なので仕方ない。▼アンリーロード（三方助手）6歳のベテランなので安定感もあっていい仕上がり。▼エセルフリーダ（武藤師）先週の段階で馬はできている。思ったよりハンデは1キロ軽かった。▼ケリフレッドアスク（藤原師）坂路単走で動きが良く、フレッシュな状態。▼ニシノティアモ（上原佑師）しっかりやれていて状態はいい。前走以上