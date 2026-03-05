エリザベス女王杯12着以来のエリカエクスプレス（4＝杉山晴）は武豊を背に坂路で単走追い。連日の雨で道悪のコンディションも苦にすることなく、4F54秒3〜1F12秒3をマーク。鞍上は「久しぶりに乗りました。そんなに大きくは変わっていないけど動きは良かった。この馬はテンションと折り合いが鍵になります。落ち着いて走れれば中山の千八は合いそうな感じ」とジャッジした。