２年連続の開幕投手に指名された阪神・村上頌樹投手（２７）が４日、今季から甲子園で行われる公式戦を対象に、「村上シート」を設置すると発表した。「ふるさと応援大使」を務める兵庫・南あわじ市の子どもたちを各試合４人ずつ招待。故郷に恩返しするために一層の覚悟を持って腕を振る。この日は甲子園で投手指名練習に参加し、今年２度目の実戦登板が見込まれる６日のソフトバンクとのオープン戦（甲子園）へ向け調整した。