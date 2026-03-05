「第44回中山牝馬S」の最終追いが4日、東西トレセンで行われ、24年桜花賞馬ステレンボッシュ（5＝宮田）が坂路単走で復調を感じさせる動きを見せた。定年解散した国枝栄厩舎から宮田厩舎に移って間もなく迎える26年始動戦。雨の影響で時計こそ4F55秒8〜1F12秒7と地味だったが、力強い脚さばきが光った。宮田師は「もっとトップラインの張りが出てもおかしくない」と言及しつつ「凄くいいエンジンを積んでいる。さすが桜花賞馬