阪神JF16着の雪辱を期すラスティングスノーはWコースでリアライズリバティ（3歳1勝クラス）と併せ馬。5、6馬身後ろからリズム良く脚を伸ばし、ラストは内から併入した。時計は馬なりで5F68秒2〜1F12秒0。池上師は「余力十分で問題のない動きだった。内回りになるのと距離短縮はプラスだと思う。牝馬らしくテンションが上がってきているのがどうなるか」とした。