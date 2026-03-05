「プロレス・新日本」（４日、後楽園ホール）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロンがトーナメント初戦でドン・ファレに敗れた。悪徳集団ハウス・オブ・トーチャーにこの日も入場から奇襲を受け、場外ではセコンド陣に袋だたきに遭った。１９３センチ、１７０キロのファレをアングルスラムでたたきつける見せ場もつくったが、ＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮からも襲撃されて総勢１対８となり多勢に無勢。