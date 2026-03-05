いよいよ決意を固めつつあるのか。『Football Insider』は３月３日、セルティックが前田大然の売却を準備していると報じた。2022年１月の加入以降、その速さと走力を生かした献身的なプレーでセルティックに欠かせない一員となってきた前田。昨季は公式戦で33ゴールと得点力も爆発させ、年間最優秀選手にも輝いたのは周知のとおりだ。だが、今季は移籍してから最も難しい時期にある。夏に５大リーグへのステップアップに迫り