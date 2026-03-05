マリニンは世界選手権で巻き返しなるか(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで断トツの優勝候補と目されながら、8位に終わったイリア・マリニン（米国）について、ロシアの元五輪メダリストが復活に太鼓判を押した。【写真】これぞスポーツマンシップ！金メダルのシャイドロフを祝福するマリニンを見るロシア・メディア『Sport24』は、元ペア選手で2018年平昌五輪の団体戦で銀メダルを