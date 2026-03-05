ソダシの半妹マルガ（須貝）は抽選対象ながら注目の白毛ホース。新コンビを組む川田を背に坂路でリアライズブルーム（3歳未勝利）を2馬身追走し、馬なりのまま併入した。北村助手は「いつも通り、前に馬を置く形で。今はどんな競馬でも対応できるように勉強中。覚えることがいっぱい」と現状を伝える。今年初戦のクイーンCは7着。「前走は距離の壁を感じる内容だったので」と1F短縮を歓迎。抽選を突破し、偉大な姉が輝いた桜舞