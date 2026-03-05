日本―中国第1エンド、ショットを放つ小川亜希＝コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは6日（日本時間7日未明）の開会式に先立って4日（同5日）、コルティナダンペッツォでの車いすカーリングで競技が始まった。新種目の混合ダブルスの1次リーグで、昨年3月の世界選手権優勝の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）は中国ペアに3―10で敗れ、黒星発進となった。