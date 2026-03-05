確立した好走パターンで調整を進めている。コラルリーフの最終追いは坂路で単走。前日から降り続いた雨の影響で重たくなった馬場もものともせず、4F53秒9〜1F12秒9で軽快に駆け上がった。佐藤悠師は「気性的に前向きな馬で煮詰めすぎず、少し余裕があった方がレースでのパフォーマンスがいい。好走したここ2走の流れをくんで」と追い切りの意図を説明。続けて「乗り手の感触も前走同等の仕上がりと言っていたし、下から見ていて