【関本賢太郎CHECK】開幕左翼の争いは韓国戦、日本戦でともにスタメン出場した中川が現状では一歩リードした形だ。何といっても中川のスイングは魅力だ。昨年以上に成長し、自分の間で仕掛けていけている。追い込まれてから右方向が狙えるのも進歩だ。さらに経験を積んで、打席の中で押し引きの使い分けができれば、もっとレベルアップする。一方の前川は金本知憲さんのように、投手の間合いに合わせて勝負球を狙うタイプ。