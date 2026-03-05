「Hey!Say!JUMP」の伊野尾慧（35）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。建築学科出身者ならではのエピソードを明かした。伊野尾は明大理工学部建築学科出身。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「物件には興味があるんでしょ？」と聞かれると「友達が結婚して、家を建てるってなって、建築が好きすぎて、全打ち合わせ一緒に参加しています」と語った。「奥さんと旦那さんも友達