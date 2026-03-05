阪神・及川が開幕までに150キロの剛速球を取り戻す。昨季は「後半ぐらいからストレートの球速や強さがちょっとなくなっちゃった」と反省が残った。140キロ台後半にとどまったのは、両リーグ最多66試合に登板した疲労の影響があったとみられる。投球の軸として自信を取り戻すために、「質の良い強いボール」を求める。今春2度目の登板は6日以降とみられる。直球で押していく。